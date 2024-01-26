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16 машин и автобус столкнулись на выезде из Караганды

Сегодня, 20:59
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24.kz Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: 24.kz

На трассе "Караганда – Темиртау" столкнулись сразу 16 автомобилей и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Алматы – Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

На момент аварии в общественном транспорте находились два водителя и трое пассажиров.

В ДТП пострадали два человека.

После аварии дорогу в этом направлении перекрыли.

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