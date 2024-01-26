16 машин и автобус столкнулись на выезде из Караганды
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
78Фото: 24.kz
На трассе "Караганда – Темиртау" столкнулись сразу 16 автомобилей и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Алматы – Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
На момент аварии в общественном транспорте находились два водителя и трое пассажиров.
В ДТП пострадали два человека.
После аварии дорогу в этом направлении перекрыли.
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