Трассы закрыты в двух областях Казахстана из-за непогоды

Из-за ухудшения погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В области Жетысу перекрыт участок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.

В Карагандинской области – два участка трассы "Екатеринбург-Алматы": от Темиртау до Караганды и от ПВП Темиртау до города Темиртау.

На дорогах республиканского значения задействовано 799 единиц техники и 1 307 человек.