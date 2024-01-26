Трассы закрыты в двух областях Казахстана из-за непогоды
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
103Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Из-за ухудшения погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В области Жетысу перекрыт участок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.
В Карагандинской области – два участка трассы "Екатеринбург-Алматы": от Темиртау до Караганды и от ПВП Темиртау до города Темиртау.
На дорогах республиканского значения задействовано 799 единиц техники и 1 307 человек.
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