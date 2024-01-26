  • 26 Января, 19:45
  • BAIGENEWS

Трассы закрыты в двух областях Казахстана из-за непогоды

Сегодня, 18:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
103
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Из-за ухудшения погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на трёх участках дорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

В области Жетысу перекрыт участок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.

В Карагандинской области – два участка трассы "Екатеринбург-Алматы": от Темиртау до Караганды и от ПВП Темиртау до города Темиртау.

На дорогах республиканского значения задействовано 799 единиц техники и 1 307 человек.

Самое читаемое

Наверх