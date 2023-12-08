"16 лет без документов на жильё": проблему жителей микрорайона решили в Астане

Правоустанавливающие документы на жильё выдали жителям микрорайона "Нұр-бесік" (жилой массив "Коктал 1") в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил аким столицы Женис Касымбек, в микрорайоне расположено более 200 домов, проживают более тысячи человек.

"В данном микрорайоне горожане живут с 2007 года, но на протяжении 16 лет у них не было правоустанавливающих документов на дома. Следовательно, они не могли прописаться в своих домах, что также не позволяло прикрепиться в медицинские учреждения, отдать детей в детсады, школы и др. Им приходилось прописываться у знакомых и близких", - написал аким на своей странице в Instagram.

Акимат разрешил все технические моменты. На данный момент ведётся процедура выдачи жителям правоустанавливающих документов, отметил Касымбек.

"Также занимаемся благоустройством микрорайона: завершены работы по строительству инженерных сетей по водоснабжению, водоотведению, ливнёвки, электроснабжению, газоснабжению. Также заасфальтированы улицы, установлены опоры освещения, три остановки, проведён интернет. Будем и дальше заниматься развитием жилых массивов города", - написал аким.