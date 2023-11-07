16 баранов попали под поезд в СКО
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16 голов мелкого рогатого скота попали под грузовой поезд в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ЧП произошло на перегоне Белоградовка – Жанаесиль. Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.
Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут.
"В ходе проверки установлен хозяин домашних животных. Им оказался 58-летний житель СКО. Правонарушитель привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог", - сообщили в полиции.
С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 1 624 факта экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения на железнодорожном полотне скота – 1 077.
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