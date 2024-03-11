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1500 кубометров воды откачали с улиц Семея

Сегодня, 11:38
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ДЧС ЗКО Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38
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Фото: ДЧС ЗКО

МЧС нашей страны завершило откачку талых вод с четырех улиц Семея и очистку городской арычной системы, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве сообщили, что по улицам Щорса, Кирпичный, 3-я Лодочная, поселок Восточный и Подгорная, а также в других частях Семея проводились работы по откачке воды, совместно с ГККП "Теплокомэнерго" развозится инертный материал.

"Сотрудниками Департамента производились работы по откачке воды из дворовых территорий по улицам Красина, Садовая и Менжинского. Дополнительно для расчистки арычной системы привлечены силы и средства В/Ч 68303 МЧС. В настоящее время с улиц города откачано более 1500 кубических метров воды", – говорится в сообщении МЧС.

Всего в работах задействовано более 60 человек личного состава и свыше 20 единиц техники.

"Работы по откачке талых вод завершены, проводится мониторинг обстановки по улицам города", - добавили в МЧС.

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