1500 кубометров воды откачали с улиц Семея
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС нашей страны завершило откачку талых вод с четырех улиц Семея и очистку городской арычной системы, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что по улицам Щорса, Кирпичный, 3-я Лодочная, поселок Восточный и Подгорная, а также в других частях Семея проводились работы по откачке воды, совместно с ГККП "Теплокомэнерго" развозится инертный материал.
"Сотрудниками Департамента производились работы по откачке воды из дворовых территорий по улицам Красина, Садовая и Менжинского. Дополнительно для расчистки арычной системы привлечены силы и средства В/Ч 68303 МЧС. В настоящее время с улиц города откачано более 1500 кубических метров воды", – говорится в сообщении МЧС.
Всего в работах задействовано более 60 человек личного состава и свыше 20 единиц техники.
"Работы по откачке талых вод завершены, проводится мониторинг обстановки по улицам города", - добавили в МЧС.
Самое читаемое
- Отбор на Олимпиаду: Айбек Оралбай победил титулованного боксера
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца
- Водитель сутки не спал и погиб в жутком ДТП в Атырауской области