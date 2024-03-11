1500 кубометров воды откачали с улиц Семея

МЧС нашей страны завершило откачку талых вод с четырех улиц Семея и очистку городской арычной системы, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что по улицам Щорса, Кирпичный, 3-я Лодочная, поселок Восточный и Подгорная, а также в других частях Семея проводились работы по откачке воды, совместно с ГККП "Теплокомэнерго" развозится инертный материал.

"Сотрудниками Департамента производились работы по откачке воды из дворовых территорий по улицам Красина, Садовая и Менжинского. Дополнительно для расчистки арычной системы привлечены силы и средства В/Ч 68303 МЧС. В настоящее время с улиц города откачано более 1500 кубических метров воды", – говорится в сообщении МЧС.

Всего в работах задействовано более 60 человек личного состава и свыше 20 единиц техники.

"Работы по откачке талых вод завершены, проводится мониторинг обстановки по улицам города", - добавили в МЧС.