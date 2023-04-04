1500 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2023 году

Министр обороны РК подписал указ о призыве на воинские сборы, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, на сборы отправятся 1500 военнообязанных. Столько же призывали в 2018, 2019 и 2022 годах.

В 2021 году на сборах побывали 750 военнообязанных. В 2020-м их не проводили в связи с пандемией.

Приказ министра обороны вводится в действие с 14 апреля.