150 млрд долларов до 2029 года: в какие отрасли вкладываются иностранные инвесторы в Казахстане

Совсем недавно в Астане прошёл VI Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям. Выступая на форуме, глава правительства Казахстана заявил о том, что страна намерена привлечь 150 миллиардов долларов США иностранных инвестиций до 2029 года. Какую работу намерена проводить национальная компания “Kazakh Invest”, которая занимается комплексным сопровождением инвестпроектов страны, и в какие сферы будут вкладываться зарубежные инвесторы, читайте в обзорном материале корреспондента BaigeNews.kz.

Ориентир на диверсификацию экономики

Отметим, что реагируя на глобальные экономические тенденции, Казахстан приступил к значительным экономическим реформам, направленным на диверсификацию и модернизацию экономики страны.

"Мы активно развиваем такие сектора, как возобновляемые источники энергии, информационные технологии и сельское хозяйство, которые устойчивы к колебаниям мирового рынка и предлагают диверсифицированный портфель инвестиционных возможностей", - сообщили в компании АО НК “Kazakh Invest”.

В соответствии с усилиями по диверсификации экономики от традиционных нефти и газа, иностранные инвестиции считаются основным драйвером экономического роста Казахстана.

Как известно, учитывая стандарты ESG, Казахстан стремится к 2029 году привлечь не менее 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Для этого созданы благоприятные условия для инвесторов, в том числе усовершенствованы инструменты поддержки инвестиций.

"Мы создали специальные экономические зоны, их 14. Все компании, которые находятся в них, имеют льготный режим, то есть это освобождение от корпоративного подоходного налога, земельного, и налога на имущество, а также от НДС и таможенных пошлин. Очень важно, что только в этом году из казахстанского законодательства было исключено более девять тысяч требований по регистрации бизнеса, а к концу года планируется отменить еще тысячу", - отмечают в компании “Kazakh Invest”.

Помимо этого, национальной компанией вместе с компаниями BIG4 было подготовлено 70 инвестиционных предложений-тизеров для иностранного бизнеса. Проекты в основном сконцентрированы в обрабатывающей промышленности, это готовые проекты, которые будут предложены для реализации иностранным инвесторам.

Важно отметить, что Глава государства для поддержки обрабатывающей промышленности поручил освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года инвестиционной деятельности.

Кокнкретные проекты и конкретные цифры

Напомним, во время прошедшего форума – круглого стола в Астане, ряд стран выразил заинтересованность в расширении инвестиционных отношений с Казахстаном, как результат были достигнуты договорённости в разных сферах экономики.

Так, комитетом по инвестициям МИД Казахстана и “Kazakh Invest” было подписано 28 коммерческих документов на $1,8 миллиардов долларов США. Договора были подписаны в таких сферах как: легкая промышленость, агропромышленный комплекс, горная металлургия, образование, машиностроение, химическое производство и не только.

Если останавливаться на конкретных компаниях и соглашениях, то можно отметить договор с компанией из Турции, которая займется строительством завода по переработке бобовых. Проект планируют запустить в Костанайской области. Другая иностранная компания будет строить теплицы в Шымкенте. Стоимость этого проекта оценивается в 650 миллионов долларов США. Кроме того, компания из Австрии наладит производство строительных смесей и клея.

Еще одна приоритетная отрасль экономики Казахстана будет поддержана иностранной компанией. На этот раз речь идет о судостроительстве. Так, в нашей стране будет построен завод по производству судов. Турецкая компания готова вложить в проект 40 миллионов долларов инвестиций.

Есть контракты с инвесторами и в области фармацевтики. Так, казахстанская компания СК-Фармация договорилась совместно с известным мировым брендом Pfizer о поставках и производстве вакцин от пневмококковой инфекции для детей. Проект должен не только наладить производство качественных препаратов, но и создаст новые рабочие места. Помимо этого швейцарская фармацевтическая компания наладит в Казахстане производство препаратов против рака молочной железы.

Стоит отметить, что это лишь часть инвестпроектов, в которые зарубежные инвесторы готовы вкладываться. В ближайшие годы перечень компаний, а следовательно и суммы будут только увеличиваться.