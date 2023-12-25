150 кг наркотиков изъяли казахстанские полицейские за вторую декаду декабря
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Крупные партии наркотиков удалось изъять полицейским во второй декаде декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Жамбылской области полицейские задержали жителя Шу, который намеревался сбыть наркотики в Алматы. Стражи порядка нашли у него в сарае 111 килограммов марихуаны, три килограмма гашиша, а также незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра.
В поселке Покровка Алматинской области задержана 37-летняя местная жительница, у которой изъят 61 грамм мефедрона.
Столичными полицейскими задержан астанчанин, у которого изъяли 153 грамма мефедрона.
В Актау полицейские задержали ранее судимого мужчину, у которого при личном досмотре и в арендуемой квартире изъяты психотропные синтетические вещества общим весом 225 граммов.
У жителя Петропавловска старжи порядка при личном досмотре и в арендуемой квартире нашли 351 грамм синтетического вещества “альфа-PVP”.
Жителя Атырау задержали прямо на улице. У него при личном досмотре и обыске квартиры полицейские обнаружили 115 граммов “альфа-РVP”
"Всего за вторую декаду декабря из незаконного оборота сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД изъято более 150 килограммов различных наркотических средств. МВД предупреждает, что уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрено наказание от пяти до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусайынов.