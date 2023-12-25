150 кг наркотиков изъяли казахстанские полицейские за вторую декаду декабря

Крупные партии наркотиков удалось изъять полицейским во второй декаде декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Жамбылской области полицейские задержали жителя Шу, который намеревался сбыть наркотики в Алматы. Стражи порядка нашли у него в сарае 111 килограммов марихуаны, три килограмма гашиша, а также незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра.

В поселке Покровка Алматинской области задержана 37-летняя местная жительница, у которой изъят 61 грамм мефедрона.

Столичными полицейскими задержан астанчанин, у которого изъяли 153 грамма мефедрона.

В Актау полицейские задержали ранее судимого мужчину, у которого при личном досмотре и в арендуемой квартире изъяты психотропные синтетические вещества общим весом 225 граммов.

У жителя Петропавловска старжи порядка при личном досмотре и в арендуемой квартире нашли 351 грамм синтетического вещества “альфа-PVP”.

Жителя Атырау задержали прямо на улице. У него при личном досмотре и обыске квартиры полицейские обнаружили 115 граммов “альфа-РVP”