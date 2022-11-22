1,5 тысячи за килограмм — глава Минсельхоза объяснил дороговизну помидоров и огурцов

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Помидоры и огурцы в Казахстане дорожают из-за стоимости грунта, заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz. В кулуарах правительства он объяснил, почему ежегодно эти овощи растут в цене.

"В октябре-ноябре у нас открытый грунт заканчивается. Продукция уходит с рынков. Появляется закрытый грунт. Он дороже. В связи с этим этот небольшой скачок цен, он всегда бывает. Но то, что 1,5 тысячи за помидоры — это нехорошо. Поэтому у нас есть план: мы вводим закрытые площади, увеличиваем объемы теплиц. Финансируется это всё динамично. Здесь только можно будет один ответ дать — нужно увеличивать объем производства. Для этого все необходимые меры предусмотрены. Будем финансировать дальше, увеличивать объемы закрытого грунта, который выращивается", — рассказал он.

Другой причиной подорожания помидоров и огурцов Каракушеев назвал экспорт. Однако министр пообещал, что ситуация с ценами стабилизируется. Он заверил, что предстоящей зимой не возникнет дефицита овощей.

"У нас порядка четырёх миллионов тонн картофеля, из них два миллиона тонн — это организованные хозяйства. Половина из них — это личные подсобные хозяйства. Половина сёл сами себя обеспечивают. В этом году у нас с 4,2 миллиона тонн до 4,7 миллиона тонн увеличилось производство овощей — картофеля, по всем видам овощной группы у нас наблюдается увеличение урожайности. Качество очень хорошее. Сейчас наши сельхозтоваропроизводители закладывают все это в овощехранилища, поэтому мы не только себя, но еще и наших соседей обеспечим картофелем", — сообщил глава Минсельхоза.

Он отметил, что Казахстан экспортирует картофель в Узбекистан и Россию.