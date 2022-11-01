15-ти летняя казахстанка впервые пробилась в основу турнира среди взрослых

Юная казахстанка Зара Даркен, которая ещё не имеет рейтинга во взрослом туре ITF и WTA, успешно преодолела барьер квалификации турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в итальянском Соларино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В первом круге квалификации Зара нанесла поражение итальянке Джорджи Патти – 6:1, 6:2, а в финале квалификации уверенно обыграла ещё одну местную теннисистку Камиллу Лерволино со счётом 6:1, 6:4. На старте воспитаннице актюбинской школы тенниса предстоит сразиться с 25-летней британкой Абигейл Амос, занимающей 1236 место в мировом рейтинге.

В пресс-службе ФТК отетили, что Зара в своей начинающейся взрослой карьере впервые заработала не только рейтинговые очки, но и призовые деньги. Материальное поощрение на турнирах юниорского уровня отсутствует, премиальные выплачиваются только на взрослых соревнованиях.