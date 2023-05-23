15 стартапов из Казахстана и ещё трёх стран начали обучение в Кремниевой долине в США

Фото: Astana Hub

Фаундеры 12 IT-стартапов из Казахстана и трёх проектов из Турции, Кыргызстана и Монголии приступили к пятинедельной акселерации в Кремниевой долине. Они были отобраны по результатам совместной преакселерационной программы международного технопарка Astana Hub и Draper University в партнерстве с My Ventures, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub.

"Молодые IT-компании успешно про⁶шли на второй этап программы Hero Training. Программу открыл Тим Дрейпер, основатель Draper University и соучредитель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson. Изначально на участие в программе подали 199 стартапов. Из них 80 — прошли преакселерацию, после чего были отобраны еще 15 лучших", - говорится в сообщении.

Счастливчиками стали: Flowsell.me (Казахстан), ozen (Казахстан), CITIX (Казахстан), SpaceLab (Казахстан), Smartestprep (Казахстан), Smart Technologies (Кыргызстан), BEEP (Казахстан), beyne.ai (Казахстан), FIBO CLOUD (Монголия), Sqm-invest (Казахстан), Connected Home Ltd. (Казахстан), MEDIXBOT (Турция), Med365 (Казахстан), Big Dream Lab (Казахстан), Alaqan Technologies (Казахстан).

Также четыре стартапа: Beyne.ai, GoDays, Beep и Smartestprep получили инвестиции от партнера программы My Ventures в размере $30.000 каждый.

"Это уникальная возможность, которую мы предоставляем нашим стартапам впервые. Мы рады, что состав участников очень интернациональный. Кроме казахстанских стартапов мы также предоставили возможность обучаться в Кремниевой долине стартапам из Кыргызстана и Монголии, и впервые в нашей программе принимает участие стартап из Турции. Кроме того, по результатам двухнедельной преакселерации команда Draper University Ventures приняла решение, кроме 15 финалистов, пригласить еще ряд проектов на follow-up meeting. У этих участников будет дополнительная возможность привлечь до $100.000 посевного финансирования от Draper University’s dedicated alumni fund", — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

В рамках партнерства Astana Hub и Draper University в Кремниевой долине стартапы пройдут интенсивную программу акселерации и получат возможность масштабировать свой проект на мировой рынок, в том числе на рынок США.

Интенсивная акселерационная программа проходит на базе кампуса в Draper University с предоставлением проживания и рабочего пространства всех стартапам до 6 месяцев. В течение этого периода у участников будет уникальная возможность привлечь инвестиций и выйти на рынок США под руководством опытных технологических предпринимателей и экспертов экосистемы Draper.

В период пребывания в Кремниевой долине стартапам будут доступны:

– Участие в Demo Day (офлайн);

– Нетворкинг;

– Экспертиза и менторство от экспертов Кремниевой долины;

– Поддержка международного агента Astana Hub в США.