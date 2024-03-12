15 новых объектов здравоохранения планируют построить в Астане

До 2027 года в столице запланировано открытие 15 объектов здравоохранения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны. Подробнее об инфраструктурном развитии медицины города рассказала руководитель горздрава Алия Рустемова.

В числе крупных запланированных объектов 2 перинатальных центра, 2 новые современные многопрофильные больницы, одна из которых детская, 2 государственные и 3 частных поликлиники.

"Ежегодно количество жителей столицы увеличивается на 60-70 тыcяч человек как за счет высокой рождаемости, так и миграции из других регионов. Разумеется, имеющейся инфраструктуры здравоохранения недостаточно. К примеру, последний гособъект в городе был введён в 2015 году. С тех пор прошло 9 лет, а новых гособъектов нет. Поэтому перед нами стоит задача в ближайшие годы ввести в эксплуатацию новые объекты здравоохранения. Есть уже утвержденные проекты по строительству и возведению новых объектов", - сказала глава управления здравоохранения.

На ближайшие годы запланировано строительство двух государственных поликлиник и открытие трех новых поликлиник в рамках частных инвестиций.

"В этом году планируется открыть 2 детских травматологических пункта на базах Многопрофильной городской детской больницы №1 и Национального координационного центра экстренной медицины. В дальнейшем рассматривается вопрос открытия травмпункта на базе Городской многопрофильной больницы №2 (в строящемся приемно-диагностическом комплексе между акушерским и клиническим блоками)", - проинформировала Алия Рустемова.

Она также рассказала о судьбе бывшей железнодорожной больницы (нынче Многопрофильная городская больница №3).

"Это одна из первых больниц города. Она была построена в 1959 году. В планах построить новую больницы №3 в районе Сарыарка. Надеемся, что так мы сможем закрыть потребность в стационарных койках", - разъяснила глава ведомства.

Руководитель отметила, что коечная потребность имеется не только во взрослых и детских стационарах, но и в акушерских блоках.

"Высокая потребность коечного фонда связана еще с тем, что Астана привлекательна своим статусом столицы, что тоже резко сказывается на желании женщин родить в Астане. Мы не отказываем в родоразрешении и принимаем всех. Сейчас в городе всего три родильных дома, и этого мало. Потребность с учетом будущего роста населения составляет порядка 500 акушерских коек", - добавила Алия Рустемова.

Сегодня коечный фонд по городу с учетом республиканских и национальных научных центров составляет 3775 коек, из них городские стационары на 1622 койки.