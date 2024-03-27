15 нелегалов нашли в одном из ресторанов Караганды
Сегодня, 22:10
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Сегодня, 22:10Сегодня, 22:10
54Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
15 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность, выявили в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время проверки одного из ресторанов полицейские обнаружили 15 граждан Узбекистана, занимавшихся строительными работами.
Работодателя привлекли к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 369 тысяч тенге.
Кроме того, составлены административные материалы в отношении иностранцев. Их направили на рассмотрение в суд.
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