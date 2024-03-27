  • 27 Марта, 22:33
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15 нелегалов нашли в одном из ресторанов Караганды

Сегодня, 22:10
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 22:10
Сегодня, 22:10
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

15 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность, выявили в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время проверки одного из ресторанов полицейские обнаружили 15 граждан Узбекистана, занимавшихся строительными работами.

Работодателя привлекли к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 369 тысяч тенге.

Кроме того, составлены административные материалы в отношении иностранцев. Их направили на рассмотрение в суд.


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