open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 20:55
101
Сегодня, 20:55
101
Фото: polisia.kz

15-летняя девушка упала с высотки в Павлодаре

Девушка выпала из окна восьмого этажа в Павлодаре. Полиция начала расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло около 17:00. 

"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что несовершеннолетняя выпала из окна дома №204 по проспекту Назарбаева. Девушка с травмами госпитализирована", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК - "Доведение до самоубийства".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#происшествия #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:55
101
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх