15-летняя девочка впала в кому после наезда 18-летнего водителя в области Абай

В области Абай в результате ДТП в больницу попала 15-летняя девочка. Об этом в социальных сетях сообщила её мать, передаёт BaigeNews.kz.

Обращение женщины опубликовали несколько пабликов в Instagram.

"Это моя доча. Состояние стабильно тяжелое. В коме пять дней. Две операции на мозг. Прошу распространить. Что бы увидел департамент полиции области Абай", — говорится в письме подписчицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZELLO SEMEY | ЗЕЛЛО СЕМЕЙ (@hello_semey2)

На сообщение отреагировали в департаменте полиции области Абай, уточнив, что авария произошла 4 ноября в Бескарагайском районе на трассе Семей-Долонь-Коянбай.

"18-летний водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на 15-летнего подростка. Девочка с различными травмами была доставлена в больницу. В тот же день, Бескарайским районным отделом полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Абай", — сообщили в департаменте.

В ведомстве также добавили, что подробности расследования не подлежат разглашению.