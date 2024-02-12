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15-летняя девочка упала с крыши многоэтажки в СКО

Сегодня, 07:40
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Петропавловске 15-летняя девочка упала с крыши многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В департаменте полиции подтвердили данный факт. Ведётся следствие. Подростка с травмами госпитализировали. 

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, состояние ребёнка стабильное, тяжелое, без ухудшения, находится в медикаментозном сне, на ИВЛ, давление удерживает самостоятельно. При падении девочка получила диффузную травму головного мозга, травматический пневмоторакс.

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