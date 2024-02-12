15-летняя девочка упала с крыши многоэтажки в СКО

В Петропавловске 15-летняя девочка упала с крыши многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В департаменте полиции подтвердили данный факт. Ведётся следствие. Подростка с травмами госпитализировали.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, состояние ребёнка стабильное, тяжелое, без ухудшения, находится в медикаментозном сне, на ИВЛ, давление удерживает самостоятельно. При падении девочка получила диффузную травму головного мозга, травматический пневмоторакс.