15-летняя девочка упала с крыши многоэтажки в СКО
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
179Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Петропавловске 15-летняя девочка упала с крыши многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
В департаменте полиции подтвердили данный факт. Ведётся следствие. Подростка с травмами госпитализировали.
По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, состояние ребёнка стабильное, тяжелое, без ухудшения, находится в медикаментозном сне, на ИВЛ, давление удерживает самостоятельно. При падении девочка получила диффузную травму головного мозга, травматический пневмоторакс.
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