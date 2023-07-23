15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО

Фото: pixabay.com

Пятнадцатилетний житель одного из районов ВКО цинично расправился с собственной матерью. Совершив убийство, парень избавился от тела так, что пропавшую без вести искали в течение нескольких месяцев. Случайность помогла обнаружить следы преступления и останки несчастной женщины. На суде брат обвиняемого потребовал для него пожизненного срока. История изложена по материалам специализированного межрайонного суда ВКО по уголовным делам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz

Подсудимый был младшим в семье. Кроме него росли еще два брата. Отец с матерью развелись, и папа уехал в другую область, но продолжал оказывать семье всяческую помощь. Ребята периодически ездили в гости к родителю.

Мать старалась должным образом обеспечить своих детей, поэтому постоянно ездила по ремонтам. В основном подрабатывала в областном центре, в то время как дети оставались в ауле с бабушкой и дедушкой. Тем, в силу своего возраста, не всегда удавалось уследить за шустрыми мальчишками, даже после того, как старший брат ушел в армию. К тому же надобности в особом надзоре не возникало: ребята хорошо учились, обожали маму и стариков, всегда помогали по хозяйству.

Так продолжалось до тех пор, пока младший из братьев не попал в дурную компанию. Сверстники из села полюбили собираться на своего рода сходки, на которых практиковали употребление алкоголя, а когда не было его, нюхали пары строительного клея и "балдели". Парень очень быстро подсел на клей, а к 15-летнему возрасту у него сформировалась токсикоманическая зависимость.

Однажды мать в очередной раз застала сына нуюхающим полиэтиленовый пакет в сарае.

Женщина высказала сыну все, что думала о его опасном увлечении, и потребовала показать ей, где сын хранит свои запасы дурмана. Тот посмотрел на нее остановившимся взглядом и пошел по направлению к сараю. Салима обогнала отпрыска и быстро обыскала указанный им закуток, но ничего не нашла. Поняв, что ребенок ее обманывает, женщина пришла в ярость. Она стала ругать парня и даже несколько раз ударила его по щекам и груди. Одурманенный подросток схватил её за одежду спереди и несколько раз встряхнул с такой силой, что порвалась футболка. А затем размахнулся и закатил матери такую затрещину, что она упала на землю. Мать скаала, что пожалуется старшему сыну. Подросток схватил булыжник, догнал женщину и ударом в голову сбил ее с ног. Потом бил до тех пор, пока не размозжил матери череп.

Позже, во время следствия, находящийся в истерике от того, что сотворил собственными руками, подросток твердил, что мама после этого еще дышала. Подсудимый погрузил тело матери в тачку и отвёз к одному из соседних пустующих домов и выкинул останки в деревенский туалет вместе с ее сумкой, сотовым телефоном и документами. Затем парень стащил с себя носки, футболку и шорты и все это отправил в ту же яму. Затем закрыл отверстие бревном и запер дверь нужника на щеколду.

На улице ему повстречались два приятеля, которые с удивлением спросили, почему тот идет по деревне в одних трусах. Тот на автомате ответил, что из-за жары, и отправился домой спать.

Позже один из друзей сообщил, что накануне мать перевела на его банковскую карточку деньги для сына. Они частенько так делали, ведь у сына своей карты еще не было. Сумма была внушительная — 200 тысяч тенге. На них парни купили билеты до Усть-Каменогорска, а также сняли квартиру. Там они устроили вечеринку, гвоздем которой стал все тот же злополучный пакетик с клеем.

А тем временем в селе средний сын из этой семьи поднял тревогу: мать не вернулась из города, хотя никогда ранее не опаздывала так надолго. Через несколько суток женщину объявили в розыск. Приехал бывший муж. Как ни в чем не бывало вернулся из областного центра младший сын и вместе с братом и отцом активно участвовал в поисках матери.

По истечении трёх недель поиски приостановились. Экс-супругу пропавшей женщины пора было возвращаться на работу. Младшего сына он прихватил с собой и по приезде на место жительства устроил его в учебное заведение. Али учился хорошо и даже употреблять стал меньше, боясь гнева отца.

Останки убитой женщины нашлись только спустя пять месяцев. Хозяйка заброшенного дома приехала по каким-то делам и обнаружила в нужнике бревно. Отодвинув его, она заметила что-то яркое в выгребной яме. Это оказалась женская сумка, выловив ее и открыв, владелица участка нашла удостоверение личности женщины, пропавшей почти полгода назад.

Были вызваны полицейские, которые тщательно исследовали содержимое нужника и вытащили ужасную находку. Вместе с разложившимся телом достали и вещи, в которых родные узнали одежду подростка.

На допрос парень приехал вместе с отцом. И практически с порога признался в убийстве матери. Показал на следственном эксперименте, как убивал, как прятал тело. Психологическая экспертиза определила, что в момент убийства подросток был в состоянии опьянения, но при этом абсолютно вменяем. Однако на момент расследования его зависимость и чувство вины уже привели к психическому расстройству.

На закрытом судебном процессе, где слушалось дело парня, присутствовала вся семья. Старший брат парня просил судей назначить ему самое строгое наказание — пожизненное заключение в тюрьму.

Согласно информации пресс-службы областного суда, вершители закона приняли во внимание тот факт, что особо тяжкое преступление совершено подростком, и определили мерой наказания заключение в колонию для несовершеннолетних на десять лет.