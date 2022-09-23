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  • 15 детей пострадали из-за распыленного газа в пригородной школе Павлодара
Pavlodarnews.kz Вчера, 13:55
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Фото: Pavlodarnews.kz

15 детей пострадали из-за распыленного газа в пригородной школе Павлодара

 

15 детей пострадали из-за распыленного газа в посёлке Ленинский. На месте работают медики, полиция и ЧС, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

23 сентября в службу "101" поступило сообщение, что около 11:00 в СОШ №33 поселка Ленинский неизвестные распылили перцовый баллончик в коридоре второго этажа. 

"Из здания школы эвакуировали 672 учащихся, в детскую областную больницу госпитализировали 15 школьников. На месте находятся две кареты скорой помощи, сотрудники полиции и управление по чрезвычайным ситуациям Павлодара", – информировал заместитель начальника УЧС Павлодара Тлекжан Галямов.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Среди пострадавших - школьники 4-х классов.

По информации управления здравоохранения Павлодарской области все дети после осмотра врачей и оказания помощи были отпущены домой.

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#происшествие #дети
Журналист
Вчера, 13:55
343
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