15 детей пострадали из-за распыленного газа в пригородной школе Павлодара

Фото: Pavlodarnews.kz

15 детей пострадали из-за распыленного газа в посёлке Ленинский. На месте работают медики, полиция и ЧС, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



23 сентября в службу "101" поступило сообщение, что около 11:00 в СОШ №33 поселка Ленинский неизвестные распылили перцовый баллончик в коридоре второго этажа.

"Из здания школы эвакуировали 672 учащихся, в детскую областную больницу госпитализировали 15 школьников. На месте находятся две кареты скорой помощи, сотрудники полиции и управление по чрезвычайным ситуациям Павлодара", – информировал заместитель начальника УЧС Павлодара Тлекжан Галямов.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Среди пострадавших - школьники 4-х классов.

По информации управления здравоохранения Павлодарской области все дети после осмотра врачей и оказания помощи были отпущены домой.