15 человек спасли из горящей многоэтажки в Костанайской области

В многоэтажном жилом доме в Костанайской области произошел пожар. В результате которого из горящего дома спасено 15 человек, из них 8 детей, эвакуировано 23 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По информации ДЧС Костанайской области, в многоэтажном жилом доме на улице Каирбекова произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир, где загорелась мебель на площади около 20 квадратных метров.

"В общей сложности, спасено 15 человек, из них 8 детей, эвакуировано 23 человека, одну спасенную беременную женщину госпитализировали для полного осмотра. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 10:54 часов. Причина пожара устанавливается.