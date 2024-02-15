15 человек спасли из горящей многоэтажки в Костанайской области
Сегодня, 12:15
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Сегодня, 12:15Сегодня, 12:15
133Фото: gov.kz
В многоэтажном жилом доме в Костанайской области произошел пожар. В результате которого из горящего дома спасено 15 человек, из них 8 детей, эвакуировано 23 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
По информации ДЧС Костанайской области, в многоэтажном жилом доме на улице Каирбекова произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир, где загорелась мебель на площади около 20 квадратных метров.
"В общей сложности, спасено 15 человек, из них 8 детей, эвакуировано 23 человека, одну спасенную беременную женщину госпитализировали для полного осмотра. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован в 10:54 часов. Причина пожара устанавливается.