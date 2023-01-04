15 человек получили ожоги от фейерверков в Казахстане

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15 человек получили ожоги при неосторожном обращении с фейерверками, из них шестеро несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В новогоднюю ночь зафиксировано 15 фактов получения ожогов при обращении с фейерверками, из них шестеро несовершеннолетних. К примеру, в столице первого января ночью во дворе дома отец с двумя несовершеннолетними детьми при использовании фейерверка получили термические ожоги губ и кистей рук. Еще одно происшествие произошло в Астане по ул. Нажимеденова. Из-за неправильного применения пиротехники произошло возгорание балкона. Жертв и пострадавших нет. Хозяин квартиры в полицию не обращался", - говорится в сообщении.

К слову, с 25 декабря по третье января в республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие “Пиротехника”. Его цель – обеспечение общественной безопасности во время новогодних праздников. Все эти дни полицейские совместно с сотрудниками ДЧС осуществляли контроль за соблюдением установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий.

Так, за нарушения правил торговли пиротехнической продукцией к административной ответственности привлечены 842 лица, из них по статье 196 КоАП “Незаконная торговля” – 829, по статье 436 КоАП “Применение в не отведенных местах” – 11, по статье 483 КоАП “Нарушение порядка хранения и перевозки” – два человека.

Отметим, всего с начала ОПМ изъято 16 400 единиц несертифицированной пиротехнической продукции.