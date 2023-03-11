main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

POLICE_of_KZ Сегодня, 11:45
197
Сегодня, 11:45
197
Фото: POLICE_of_KZ

149 кг карасей незаконно перевозил павлодарец

Полицейские Павлодарской области задержали мужчину с пятью мешками рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В степной зоне Жумыскерского сельского округа Павлодарской области правоохранители остановлили автомобиль Mitsubishi Montero.

"В салоне машины обнаружено пять мешков карася общим весом 149 килограммов. При этом у водителя отсутствовали разрешительные документы. Установлено, что рыбу он выловил около озера Карасор. На 40-летнего водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 383 КРКоАП", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#браконьеры #Павлодар #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:45
197
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх