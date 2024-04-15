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14,5 км каналов роют в Атырау для перенаправления паводковой воды в Каспийское море

Сегодня, 15:39
АВТОР
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Минводы Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
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Фото: Минводы

Филиал "Казводхоза" по Атырауской области и местный акимат роют 14,5 километра дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что это позволит уменьшить объём воды, проходящей через Атырау.

Глубина канала два метра, ширина – более семи метров.

Воду, поступающую в Атыраускую область, принимают четыре основных канала "Казводхоза": Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын. Через них вода также направляется в Каспий.

"Идёт интенсивная подготовка к приёму воды из реки Сакмара и Ириклинского водохранилища в России. Предполагается, что она придёт в конце апреля или начале мая", - уточнили в министерстве водных ресурсов.

 

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