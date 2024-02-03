14 преступников удалось поймать благодаря рейдам по рынкам, хостелам и общежитиям Астаны

Операцию "Розыск" провели столичные полицейские при координации прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, благодаря рейдам удалось поймать 14 разыскиваемых преступников. Многим из них удавалось несколько лет скрываться от правосудия.

"В период с 29 по 30 января этого года в ходе данной операции на рынках столицы, в хостелах, общежитиях, съёмных квартирах и других местах установлены и задержаны 14 разыскиваемых преступников. Семеро из них разыскивались за преступления прошлых лет. Также найдены двое без вести пропавших", — говорится в сообщении.