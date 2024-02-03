14 преступников удалось поймать благодаря рейдам по рынкам, хостелам и общежитиям Астаны
Сегодня, 12:44
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Сегодня, 12:44Сегодня, 12:44
121Фото: кадр с видео
Операцию "Розыск" провели столичные полицейские при координации прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, благодаря рейдам удалось поймать 14 разыскиваемых преступников. Многим из них удавалось несколько лет скрываться от правосудия.
"В период с 29 по 30 января этого года в ходе данной операции на рынках столицы, в хостелах, общежитиях, съёмных квартирах и других местах установлены и задержаны 14 разыскиваемых преступников. Семеро из них разыскивались за преступления прошлых лет. Также найдены двое без вести пропавших", — говорится в сообщении.
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