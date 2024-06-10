"Черные риелторы" присваивали квартиры казахстанцев
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В мае текущего года управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресечена противоправная деятельность группы так называемых “черных риелторов”, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
В состав входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.
Всего ими таким образом переоформлено 14 квартир.
Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.
"13 мая в ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.