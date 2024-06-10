"Черные риелторы" присваивали квартиры казахстанцев

В мае текущего года управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресечена противоправная деятельность группы так называемых “черных риелторов”, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В состав входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Всего ими таким образом переоформлено 14 квартир.

Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.