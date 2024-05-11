14 человек эвакуировали из-за пожара в кафе в Кызылорде
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
314Фото: МЧС РК
В Кызылорде огнеборцы эвакуировали 14 человек при пожаре в кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
"Во время тушения спасатели по лестничному маршу эвакуировали 14 жителей. Благордаря слаженным действиям огнеборцев пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
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