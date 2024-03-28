14 человек эвакуировали из села Кобда в Актюбинской области
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
96Фото: скриншот
В селе Кобда Актюбинской области продолжаются работы по откачке талых вод и эвакуации граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Силами ДЧС Мангистауской области, в/ч 20982 и МИО эвакуировано 14 человек, из них 5 детей", - говорится в сообщении.
Операции по спасению местных жителей проходят под руководством вице-министра по ЧС Ерлана Нурпейсова.
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