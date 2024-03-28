14 человек эвакуировали из села Кобда в Актюбинской области

В селе Кобда Актюбинской области продолжаются работы по откачке талых вод и эвакуации граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами ДЧС Мангистауской области, в/ч 20982 и МИО эвакуировано 14 человек, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

Операции по спасению местных жителей проходят под руководством вице-министра по ЧС Ерлана Нурпейсова.