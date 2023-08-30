133 километра тепловых сетей запланировано отремонтировать за счёт республиканского бюджета

133 километра тепловых сетей запланировано отремонтировать за счёт средств республиканского бюджета в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР РК.

На сегодня по республике имеются порядка 14 тысяч километров сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54 процента.

Сейчас во всех регионах ведется работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В текущем году на модернизацию 133 километра тепловых сетей министерством из республиканского бюджета выделено 109,5 миллиарда тенге.



Следует отметить, согласно предвыборной программы Главы Государства к 2030 году стоит задача снизить износ тепловых сетей до 43%.