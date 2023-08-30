  • 30 Августа, 19:20
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

133 километра тепловых сетей запланировано отремонтировать за счёт республиканского бюджета

Сегодня, 17:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
184
Фото: pixabay

133 километра тепловых сетей запланировано отремонтировать за счёт средств республиканского бюджета в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИИР РК. 

На сегодня по республике имеются порядка 14 тысяч километров сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54 процента.

Сейчас во всех регионах ведется работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В текущем году на модернизацию 133 километра тепловых сетей министерством из республиканского бюджета выделено 109,5 миллиарда тенге.
 
Следует отметить, согласно предвыборной программы Главы Государства к 2030 году стоит задача снизить износ тепловых сетей до 43%.

Самое читаемое

Наверх