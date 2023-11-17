1300 столичных студентов станут волонтёрами проекта "Менің бауырым"

Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования подписали двухстороннее соглашение о реализации волонтерского проекта "Менің бауырым", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Соглашение о реализации волонтерского проекта "Менің бауырым" направлено на защиту прав детей, эффективное управление проектами в сфере детства, создание безопасной и благоприятной образовательной среды для учащихся школ.

Волонтёрами проекта "Менің бауырым" станут добровольцы среди студентов вузов, обучающиеся на третьих - пятых курсах по специальностям педагогики, юриспруденции, психологии, социальной педагогики и информационных технологий. Планируется сформировать команду из 1300 студентов 12 вузов, которые будут оказывать поддержку учащимся 171 школы столицы.

Прежде чем приступить к своим волонтёрству студенты пройдут обучающие тренинги, им дадут инструкции и руководства для работы в школах с детьми и подростками.