1300 столичных студентов станут волонтёрами проекта "Менің бауырым"
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Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования подписали двухстороннее соглашение о реализации волонтерского проекта "Менің бауырым", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Соглашение о реализации волонтерского проекта "Менің бауырым" направлено на защиту прав детей, эффективное управление проектами в сфере детства, создание безопасной и благоприятной образовательной среды для учащихся школ.
Волонтёрами проекта "Менің бауырым" станут добровольцы среди студентов вузов, обучающиеся на третьих - пятых курсах по специальностям педагогики, юриспруденции, психологии, социальной педагогики и информационных технологий. Планируется сформировать команду из 1300 студентов 12 вузов, которые будут оказывать поддержку учащимся 171 школы столицы.
Прежде чем приступить к своим волонтёрству студенты пройдут обучающие тренинги, им дадут инструкции и руководства для работы в школах с детьми и подростками.
"В США есть такая дисциплина как "Community service" - общественная нагрузка. Такое внедряется и в казахстанских вузах. В шести университетах Казахстана первым же делом мы запустили пилотный проект. В этих университетах GPA, который 100% измеряется академическими показателями, мы разделили так: 50% – академический показатель, 25% – научно-исследовательская деятельность и 25% –общественно-социальная работа. То есть общественно-социальная деятельность каждого студента: волонтёрство, спорт, социальные проекты, культурные. Это тоже измеряется, даёт надбавку в 25% всего показателя. Поэтому запуск проекта "Менің бауырым" можно считать продолжением благой инициативы в пользу всего общества", - отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
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