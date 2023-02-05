13 тысяч казахстанцев поддержали петицию против хиджамы

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Казахстанские ученые и медики запустили петицию против лечения детей с помощью хиджамы. Специалисты просят чиновников срочно урегулировать деятельность лекарей, применяющих альтернативную медицину и, в частности, кровопускание. Обращение массово подписывают казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкйо на КТК.

Поводом для петиции стало скандальное сообщение о проведении процедуры хиджамы младенцам в Атырауской области. На детях применяли средневековый метод кровопускания через надрезы на коже.

В Министерстве здравоохранения пояснили: хиджама не относится к лицензируемой медицинской помощи. При этом практикующие этот прием продолжают оказывать такие услуги взрослым и детям.

Ситуация возмутила медработников и ученых. Специалисты призывают Минздрав срочно вмешаться и отрегулировать деятельность, связанную с альтернативной медициной. В обращении говорится: хиджама, которую выдают за универсальное средство лечения, может быть опасна для здоровья и привести к смерти. За двое суток петицию поддержало без малого 13 тысяч человек. Против высказалось около 1400.