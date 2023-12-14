13-летний школьник ударился о парту и умер в Актобе

Ученик седьмого класса после удара об угол парты скончался в одной из школ Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Актюбинской области.

Сообщается, что трагедия произошла в средней школе №27. На школьной перемене мальчик ударился шеей об угол стола и потерял сознание. В школе заметили, что ребёнок перестал дышать и вызвали скорую. Ещё не доехав до мальчика, медики пытались реанимировать его дистанционно.

Как отметили в ведомстве, ребёнок доставлен из школы скорой помощью в БСМП в состоянии клинической смерти. Диагноз скорой помощи – закрытая травма в области гортани, закрытая травма грудной клетки.

"На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось. Сознание отсутствовало, зрачки были расширены, не было фотореакции. В подбородочной области имелась ссадина размером в один сантиметр, она не кровоточила. На кардиомониторе была определена асистолия", - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

Начатые немедленно реанимационные мероприятия были безуспешны в течение 30 минут. В 11:25 часов была констатирована биологическая смерть.

В управлении образования Актюбинской области сообщили, что в настоящее время по данному факту компетентные органы проводят расследование.