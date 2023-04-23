13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы

Фото: The Voice of Qazaqstan

На телепроекте "Қазақстан дауысы" 13-летний Алихан Нурлыбек из Астаны выступил с песней из репертуара Димаша Кудайбергена, чем поразил сразу трёх судей, передаёт BaigeNews.kz.

Алихан исполнил композицию, которая в своё время принесла Димашу известность на конкурсе "I’m singer" в Китае.

Необычный выбор юного артиста заставил всех троих судей телепроекта повернуться к нему лицом.

Алихан рассказал, что вокалом начал заниматься с семи лет. Свой сильный, но в тоже время глубокий и пронзительный голос мальчик унаследовал от дедушки, которому юный талант и посвятил своё выступление.