"13 лет – это большой срок" - Саясат Нурбек о работе ректора ЕНУ

В Казахстане могут ограничить продление сроков полномочий ректоров, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

Комментируя вопрос о пребывании ректора ЕНУ Ерлана Сыдыкова на этой должности, он отметил, что это большой срок.

"В целом у ректоров наших национальных вузов есть возможность продлить срок базового контракта на три года. На самом деле 13 лет - это большой срок. Именно поэтому мы разрабатываем правила назначения ректоров. Специальная республиканская комиссия пройдет 14–15 марта. Там будут приняты новые принципы", - сказал Нурбек в кулуарах Мажилиса.

Он добавил, что ожидается принятие правил, согласно которым продлевать срок полномочий ректоров будет возможно не более двух раз.