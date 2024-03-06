"13 лет – это большой срок" - Саясат Нурбек о работе ректора ЕНУ
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
53Фото: baigenews.kz
В Казахстане могут ограничить продление сроков полномочий ректоров, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.
Комментируя вопрос о пребывании ректора ЕНУ Ерлана Сыдыкова на этой должности, он отметил, что это большой срок.
"В целом у ректоров наших национальных вузов есть возможность продлить срок базового контракта на три года. На самом деле 13 лет - это большой срок. Именно поэтому мы разрабатываем правила назначения ректоров. Специальная республиканская комиссия пройдет 14–15 марта. Там будут приняты новые принципы", - сказал Нурбек в кулуарах Мажилиса.
Он добавил, что ожидается принятие правил, согласно которым продлевать срок полномочий ректоров будет возможно не более двух раз.
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