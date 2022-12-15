13 единиц оружия изъято в Жамбылской области за три дня

Фото: inform.kz

13 единиц оружия и около 350 патронов изъяли за 3 дня в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” за три дня жамбылскими полицейскими было изъято 13 единиц оружия и 345 патронов различного калибра. Среди изъятого оружия автомат АК-47, пистолет Макарова, двуствольное гладкоствольное ружье марки ТОЗ, 7 одноствольных гладкоствольных ружей марок ИЖ, ТОЗ, Моссберг, газо-травматический, газовый и травматический пистолеты, а также 3 магазина к ПМ и 345 патронов.

К примеру, сотрудниками полиции совместно с оперативной группой ДКНБ Жамбылской области на окраине Тараза под бетонной плитой обнаружены автомат АК-47 с механическим стиранием заводских номеров, травматический пистолет Байкал с патроном калибра 9 мм, 20 патронов калибра 7,62 мм.

Кроме того, 13 декабря под мостом реки Талас в Байзакском районе обнаружен газетный сверток, обмотанный скотчем, внутри которого обнаружен пистолет Макарова калибра 9 мм с двумя магазинами и пятью патронами.

В тот же день в крестьянском хозяйстве, расположенном на окраине села Кылышбай Мойынкумского района, у 38-летнего скотника обнаружено и изъято одноствольное гладкоствольное охотничье ружьё ИЖ-18 калибра 12 мм. На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.



