13 человек оказались под завалами обрушившейся шахты в Амурской области
Сегодня, 08:58
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Сегодня, 08:58Сегодня, 08:58
167Фото: прокуратура Амурской области
В Амурской области произошло обрушение горных пород на руднике горногидрометаллургического комбината, под завалами находятся 13 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.
Обрушение произошло в штреке. По предварительной информации, люди под завалами живы, воздух туда поступает, однако с ними отсутствует связь.
В МЧС России сообщили, что в регион направлены 25 спасателей и четыре единицы техники для поисково-спасательных работ.
"Как сообщили на предприятии, сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза", - сказано в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что в настоящее время восстанавливается связь с людьми под завалами, а также проводится механизированная расчистка транспортного уклона.
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