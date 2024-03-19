13 человек оказались под завалами обрушившейся шахты в Амурской области

В Амурской области произошло обрушение горных пород на руднике горногидрометаллургического комбината, под завалами находятся 13 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

Обрушение произошло в штреке. По предварительной информации, люди под завалами живы, воздух туда поступает, однако с ними отсутствует связь.

В МЧС России сообщили, что в регион направлены 25 спасателей и четыре единицы техники для поисково-спасательных работ.

"Как сообщили на предприятии, сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза", - сказано в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что в настоящее время восстанавливается связь с людьми под завалами, а также проводится механизированная расчистка транспортного уклона.