13 человек эвакуировали в Усть-Каменогорске при пожаре в многоэтажке
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
100Фото: Baigenews.kz
Прибывшие огнеборцы эвакуировали 13 человек, из них 5 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По данным ДЧС ВКО, возгорание произошло в минувшие выходные в многоэтажке на проспекте Н.Назарбаева. Очаг возгорания, по данным ДЧС ВКО, находился в квартире на втором этаже.
"Сотрудники ПЧ оперативно эвакуировали из зоны опасности 13 человек. Погорельцу 1968 года рождения, получившему термические ожоги, первую помощь оказали врачи Центра медицины катастроф и доставили его в медучреждение", - сообщили в ДЧС ВКО.
Всего в тушении пожара задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.
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