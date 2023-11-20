13 человек эвакуировали в Усть-Каменогорске при пожаре в многоэтажке

Прибывшие огнеборцы эвакуировали 13 человек, из них 5 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным ДЧС ВКО, возгорание произошло в минувшие выходные в многоэтажке на проспекте Н.Назарбаева. Очаг возгорания, по данным ДЧС ВКО, находился в квартире на втором этаже.

"Сотрудники ПЧ оперативно эвакуировали из зоны опасности 13 человек. Погорельцу 1968 года рождения, получившему термические ожоги, первую помощь оказали врачи Центра медицины катастроф и доставили его в медучреждение", - сообщили в ДЧС ВКО.

Всего в тушении пожара задействовано 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.