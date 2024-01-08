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13 блок-постов выставили в Карагандинской области

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение. На дорогах выставлены блок-посты, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи ухудшением погодных условий остаётся закрытым движение для всех видов автотранспорта на четырёх участках дорог республиканского значения и на пяти участках областного значения. Выставлены 13 блок-постов. Задействовано 60 человек и 28 единиц техники ДЧС, ДП и местных исполнительных органов", - сообщили в ДЧС региона.

На закрытых участках имеется скопление 568 машин и 1 013 человек, из них 19 детей.

"За сутки на дорогах области силами ДЧС из снежных заносов вызволено 24 авто, 190 человек, из них 27 детей. Совместно с местными исполнительными органами в пунктах обогрева размещены 172 человека. В медицинской помощи граждане не нуждались", - уточнили в ДЧС.

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