13 блок-постов выставили в Карагандинской области

На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение. На дорогах выставлены блок-посты, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи ухудшением погодных условий остаётся закрытым движение для всех видов автотранспорта на четырёх участках дорог республиканского значения и на пяти участках областного значения. Выставлены 13 блок-постов. Задействовано 60 человек и 28 единиц техники ДЧС, ДП и местных исполнительных органов", - сообщили в ДЧС региона.

На закрытых участках имеется скопление 568 машин и 1 013 человек, из них 19 детей.