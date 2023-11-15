13 банков оштрафовали из-за отсутствия пандусов в Алматы
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Нарушения прав лиц с ограниченными возможностями установили алматинские прокуроры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Прокуратуру Алматы.
В Алматы представители общества инвалидов обратились к прокурорам и отметили отсутствие доступности к отделениям банков второго уровня. Между тем, в Алматы проживает более 50 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, и они довольно часто посещают банки.
Прокуроры установили, что практически ни одно из отделений банков в Алматы не отвечало предъявляемым требованиям, не соответствовали или отсутствовали пандусы, мнемосхемы и специальные кассы.
Надзорный орган привлёк к административной ответственности по статье 83 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" и оштрафовал 13 банков на общую сумму более девяти миллионов тенге.
Уполномоченный орган выдал всем банкам предписания о необходимости устранить нарушения и создать предусмотренные условия для лиц с особыми потребностями.
В настоящее время восемь банков уже привели в соответствие свои отделения, остальными принимаются соответствующие меры.
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