128 трлн тенге перевели казахстанцы со своих карт в 2023 году

В Казахстане объём безналичных платежей с использованием платёжных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за январь–ноябрь 2023 года достиг рекордных 128 триллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В Казахстане объём безналичных платежей по итогам 11 месяцев 2023 года вырос на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что доля безналичных платежей в совокупном обороте по платёжным картам за год выросла с 81,8% до 86,1%. Между тем, в 2020 году на безналичные платежи приходилось две трети от оборота по картам, а в 2019-м — менее половины.

Также сообщается, что большая часть безналичных платежей ( а именно 83% ) за 11 месяцев 2023 года пришлась на интернет и мобильные телефоны, 10,9% - на POS-терминалы, остальное – на QR-оплату и иные устройства.

Отмечается также, половина безналичных платежей (64,1 триллиона тенге) пришлась лишь на Алматы, на Астану - 13,4 триллиона тенге, Шымкент - 8,1 триллиона тенге. На остальные регионы совокупно пришлась лишь треть от всех безналичных платежей, и самые значительные объёмы были зафиксированы в Карагандинской (4,4 триллиона тенге), Атырауской (3,7 триллиона тенге) и Алматинской (3,7 триллиона тенге) областях.

Между тем из-за всеобщего декларирования, которое в 2024 году коснулось индивидуальных предпринимателей, есть вероятность замедления темпа роста объёма безналичных платежей.