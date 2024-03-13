122 человека осудили за терроризм и экстремизм в Казахстане

За январь-декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, против 124 человек годом ранее (минус 1,6 процента), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Из них 99 человек - со средним и средним специальным образованием, 19 человек - с высшим.

Треть всех выявленных лиц - 41 человек - занимались пропагандой терроризма или публичными призывами к совершению акта терроризма.

Также среди наиболее частых правонарушений в секторе оказались организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации (24 человека, плюс 60 процентов за год) и возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (23 человека, плюс 76,9 процента).

Среди преданных суду числились 44 человека в возрасте 30-39 лет, 38 человек в возрасте 40-49 лет, 15 человек в возрасте 50–59 лет. Старше 60 лет было 6 человек, несовершеннолетних - 3 человека, в возрасте 18–20 лет — 4 человека, в возрасте 21–29 лет - 12 человек.

За двенадцать месяцев прошлого года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 208 преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом - на 5,6 процента больше, чем годом ранее.

Самое часто встречающееся преступление в секторе - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни: 84 правонарушения, годовой рост - на заметные 82,6 процента. Далее идут пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а также организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации.

В региональном разрезе больше всего преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, зарегистрировали в столице: 50 случаев - на 28,2 процента больше, чем годом ранее.

В числе регионов-антилидеров также оказались Алматы (21 случай), Северо-Казахстанская (16 случаев), Атырауская (14 случаев) и Жамбылская (13 случаев) области.

Правоохранительными органами было изъято 153 экстремистских материала, против 302 годом ранее. Чаще всего такими материалами были книги (96 ед.) и листовки (42 единицы).