12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в ВКО

На перегоне Бухтарма — Заводинка железной дороги Оскемен-1 — Алтай произошел сход 12 вагонов грузового поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации инспекции транспортного контроля по ВКО, машинист остановил тепловоз по причине падения давления в тормозной магистрали, после осмотра доложил о сходе вагонов — с 13 по 24-й. Всего сошло двенадцать вагонов из двадцати восьми. Причина случившегося выясняется.