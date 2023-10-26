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12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в ВКО

26 Октября, 12:56
АВТОР
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yk-news.kz 26 Октября, 12:56
26 Октября, 12:56
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Фото: yk-news.kz

На перегоне Бухтарма — Заводинка железной дороги Оскемен-1 — Алтай произошел сход 12 вагонов грузового поезда,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации инспекции транспортного контроля по ВКО, машинист остановил тепловоз по причине падения давления в тормозной магистрали, после осмотра доложил о сходе вагонов — с 13 по 24-й. Всего сошло двенадцать вагонов из двадцати восьми. Причина случившегося выясняется.

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