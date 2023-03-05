12 рыбаков дрейфовали на отколовшейся льдине на "Голубом заливе"

Фото: ДЧС Алматинской области

Спасатели Алматинской области эвакуировали с отколовшейся льдины на берег 12 рыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, выдов на пульт дежурной части поступил 5 марта в 15:44.

"На Капшагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив" от берега откололась льдина. На отколовшейся льдине осталось 12 человек. Толщина льда около 15 сантиметров, наружная температура воздуха +13 градусов. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда Конаева", — сообщили в ДЧС.

Рыбаки находились на отколовшейся льдине в 30 метрах от берега. Спасатели эвакуировали их на берег с помощью плавательных средств.

Спасённые жители Алматы выразили благодарность спасателям. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

Сотрудники ДЧС Алматинской области ежедневно проводят беседы с любителями подлёдной рыбалки и разъясняют им правила безопасности на водоёмах, а также информацию о штормовых предупреждениях.

В связи с повышением температурного фона и усилением ветра предупреждаем, что в настоящее время выходить на лёд опасно, предупреждают спасатели.