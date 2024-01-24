12 млн тенге за трудоустройство в детский сад отдали жительницы Шымкента
Сегодня, 19:03
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Сегодня, 19:03Сегодня, 19:03
156Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Трое человек сообщили о том, что стали жертвами мошенницы в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу взяла у каждой немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 миллионов тенге.
Подозреваемая задержана. Она ранее судима за аналогичное преступление. Женщина находится под стражей.
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