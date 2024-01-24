12 млн тенге за трудоустройство в детский сад отдали жительницы Шымкента

Трое человек сообщили о том, что стали жертвами мошенницы в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу взяла у каждой немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 миллионов тенге.

Подозреваемая задержана. Она ранее судима за аналогичное преступление. Женщина находится под стражей.