  • 24 Января, 20:20
  • BAIGENEWS

12 млн тенге за трудоустройство в детский сад отдали жительницы Шымкента

Сегодня, 19:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03
156
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Трое человек сообщили о том, что стали жертвами мошенницы в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу взяла у каждой немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 миллионов тенге.

Подозреваемая задержана. Она ранее судима за аналогичное преступление. Женщина находится под стражей. 

Самое читаемое

Наверх