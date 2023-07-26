12 миллионов тенге вернул акимат Астаны бизнесмену после вмешательства прокуроров

Нередко деловые и моральные качества конкретных сотрудников прокуратуры, разрешивших сложный проблемный вопрос либо проявивших профессионализм по уголовным, гражданским, административным делам отмечаются государственными органами и простыми гражданами.

К примеру, руководство Комитета национальной безопасности обратилось с ходатайством в Генеральную прокуратуру о поощрении сотрудника прокуратуры, который проявил профессионализм и отвагу при проведении специальной операции по ликвидации преступной группы.

Талдыкорганский городской суд в представлении указал высокую квалифицированность сотрудника прокуратуры области Жетісу Дюсенбаева С.А. по уголовному делу, связанному с "январскими" событиями. Активное и грамотное поддержание государственного обвинения помогло вынести правосудный акт в отношении высокопоставленного чиновника.

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является защита прав предпринимателей. В повседневной работе юридические лица нуждаются в оперативном вмешательстве прокуроров при допущении грубых нарушений законодательства со стороны государственных органов. Так, в Генеральную прокуратуру поступили благодарственные письма от руководителей ТОО "КазВторМет", "Прогресс KZ", ООО "ЕВРОКРУК", которые просили поощрить сотрудников прокуратур города Астана и транспортной прокуратуры.

Благодарственные письма пришли сотрудникам Генеральной прокуратуры от осуждённых, которые по протестам генерального прокурора были оправданы Верховным судом.

В целом деятельность органов прокуратуры затрагивает практически все аспекты жизни граждан и юридических лиц, начиная от простых бытовых вопросов вплоть до устранения массовых нарушений законности, затрагивающих права значительного круга лиц.

Например, жители микрорайона "Жайнак" благодарят прокуроров Илийского района Алматинской области, добившихся решения проблемы с электроснабжением, которая длилась на протяжении 4-х месяцев. Также выразили признательность жители 4-х многоквартирных домов по улицам Жибек-Жолы и Мауленова города Алматы, где прокуроры разрешили аналогичные проблемы в коммунальной сфере.

Не остались без внимания граждан поступки прокуроров, не связанные с работой. Сотрудник Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры Мурат Ж.Н., отозвавшись на призыв волонтёров "LIDER.KZ", разыскиваемого более 2-х суток в городе Астана мальчика и передал обеспокоенным родителям. Аналогично в городе Рудном Костанайской области сотрудник прокуратуры Калман Н.Е. нашёл пропавшего соседского мальчишку.

Отмечается, что с начала текущего года в органы прокуратуры поступило порядка 128 благодарственных писем от государственных органов, граждан и юридических лиц. Особо отличившихся сотрудников поощрил ведомственными наградами генеральный прокурор и руководители областных прокуратур.