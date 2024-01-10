Ударил столом по голове и убил приятеля: суд вынес приговор кызылординцу

Житель Кызылординской области ударил приятеля столом по голове, от которого тот скончался на месте. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области.

"В судебном заседании подсудимый Ж., пояснил, что с потерпевшим С. после выпивки водки, в гневе ударил покойного столом по голове, тот упал головой на бетон, таким образом, случайно убил покойного и ушел с места происшествия", - говорится в сообщении.

Приговором суда Ж. признан виновным по ч.1 ст. 99, ч.1 ст.188 УК РК Уголовного Кодекса Республики Казахстан и осужден к 12 годам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.