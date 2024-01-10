Ударил столом по голове и убил приятеля: суд вынес приговор кызылординцу
Сегодня, 13:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:22Сегодня, 13:22
155Фото: Baigenews.kz
Житель Кызылординской области ударил приятеля столом по голове, от которого тот скончался на месте. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области.
"В судебном заседании подсудимый Ж., пояснил, что с потерпевшим С. после выпивки водки, в гневе ударил покойного столом по голове, тот упал головой на бетон, таким образом, случайно убил покойного и ушел с места происшествия", - говорится в сообщении.
Приговором суда Ж. признан виновным по ч.1 ст. 99, ч.1 ст.188 УК РК Уголовного Кодекса Республики Казахстан и осужден к 12 годам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области
- Из тюрьмы исчез лидер крупнейшей ОПГ по кличке Фито
- Стало известно, как провалился автобус в Павлодарской области
- Двух детей зарезали в Алматы: в убийстве подозревают отца