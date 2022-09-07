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МЧС РК Сегодня, 18:18
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Фото: МЧС РК

115 тысяч тенге. В МЧС высказались о зарплатах пожарных

Заработная плата начинающего пожарного составляет 115 тысяч тенге в месяц. После 20 лет службы размер оклада - чуть более 200 тысяч тенге, сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы Дмитрий Титов, передаёт BaigeNews.kz.

Штатная численность сотрудников противопожарной службы МЧС Казахстана - почти 20 тысяч человек. Как уточнил на брифинге в СЦК Дмитрий Титов, зарплату огнеборцев планируют поднять до уровня окладов работников других силовых структур – МВД и КНБ. 

"Буквально завтра руководство МЧС идёт на приём к премьер-министру, где этот вопрос будет отрабатываться. Все люди прекрасно понимают, что зарплата небольшая. Но повторюсь: поддержка со стороны главы государства и правительства есть", - резюмировал представитель ведомства.

Напомним, во время визита в Костанайскую область Касым-Жомарт Токаев заявил, что будут приняты меры по повышению материального довольствия, обеспечению жильём сотрудников МЧС и созданию условий для подготовки кадров.

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#мчс
Сегодня, 18:18
53
Дамир Абуов Журналист

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