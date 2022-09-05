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  • Президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области
t.me/bort_01 Сегодня, 14:09
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Фото: t.me/bort_01

Президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области

Президент Казахстана провёл заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из насел`нных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

Президент отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату Костанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть!" – заявил Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления причин пожара и извлечения соответствующих уроков. По его словам, следует выработать комплекс мер по восстановлению лесного фонда и обеспечению профилактической работы с целью недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.

Президент заявил о необходимости серьёзного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильём и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

Глава государства также встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также с добровольцами, задействованными в тушении пожаров.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество и отметил, что они будут представлены к наградам и премиям.

Президент добавил, что будут приняты меры по повышению материального довольствия, обеспечению жильем и созданию условий для подготовки кадров.

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Видео: t.me/bort_01
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#пожар в Костанай #Токаев
Сегодня, 14:09
174
Журналист

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