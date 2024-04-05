110 млн тенге собрали штабы Ассамблеи народа Казахстана для пострадавших от паводков

Созданы республиканский и региональные штабы Ассамблеи народа Казахстана по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от паводков. На базе Домов дружбы во всех регионах страны организованы пункты приёма. Собраны средства на сумму более 110 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Представители РОО "Ассамблея жастары" и общественных структур АНК активно помогают сотрудникам государственных органов и МЧС, выступая в качестве волонтеров. Также представителями ЭКО и членами АНК обеспечивается материально-финансовая помощь.

По республике задействованы более 9000 волонтеров АНК.

Представителями региональных ЭКО направлено 25,3 тыс.тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Также, направлена гуманитарная помощь на 23 грузовых машинах (средние и большегрузные фуры и др.), привлечены 14 спец.техники (экскаваторы, камазы, самосвалы и др).

5 апреля в приемном пункте Дома дружбы Западно-Казахстанской области предпринимателями региона, членами АНК, общественными объединениями оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания, одежды, постельного белья и др.

Собранная помощь доставлена в Каратобинский район в третий раз, в Бурлинский район во второй раз.

Также Советом матерей Жамбылского областного уйгурского ЭКО им.М.Кашгари и Молодежным ресурсным центром Управления молодежной политики области в пункт сбора помощи на базу Дома дружбы доставлены необходимые продукты питания, бытовые предметы и одежды.