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11 тысяч литров незаконного спирта нашли в Усть-Каменогорске

Сегодня, 02:44
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 02:44
Сегодня, 02:44
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Фото: Polisia.kz
Группа лиц занималась незаконной поставкой спирта в Усть-Каменогорске,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

11 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП ВКО была получена оперативная информация в отношении группы лиц, занимавшейся незаконной поставкой спирта в особо крупном размере, а также ее реализацией на территории ВКО и за ее пределами. Информация подтвердилась.

"В производственном помещении на одной из улиц города оперативниками УБОП ДП ВКО совместно со спецподразделением УТВ ДП ВКО были задержаны троих мужчин 1994, 1999 и 1994 годов рождения.

В указанных складах было обнаружено 10 пластиковых тар, объемом 1000 литров с содержимым веществом прозрачного цвета со специфическим запахом, 3 пластиковые канистры, объемом 30 литров, и 2 пластиковые канистры, объемом 20 литров с аналогичным содержимым, также 2 электрических насоса для перекачки спирта. Общий объем изъятого в производственном помещении составил около 4000 литров", - сообщили в полиции.

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий на стоянке одного из АЗС города была обнаружена грузовая автомашина Volvo, на которой осуществлялась доставка спирта на территорию указанной производственной базы.

В ходе осмотра авто обнаружено еще 11 пластиковых тар, объемом 1000 литров, из которых 7 – с содержимым веществом прозрачного цвета со специфическим запахом, и 4 пустых. Общий объем изъятого спирта составляет 11 000 литров. По данному факту назначена соответствующая экспертиза, проводится досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК – незаконное предпринимательство.

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