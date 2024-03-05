11 центров дополнительного образования откроют в 2024 году

По поручению главы государства в этом году планируется открыть 11 новых центров дополнительного образования в городе Алматы, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Кызылординской и Павлодарской областях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ortcom.kz. Эти учреждения призваны обеспечить дополнительное образование и широкие возможности для развития интересов и талантов учащихся.

"Министерством ведется комплексная работа по повышению охвата детей дополнительным образованием. Только в прошлом году в стране открыты 9 центров дополнительного образования. В этом году их количество увеличится еще на 11. В целом, до 2027 планируется запустить 100 центров допобразования", - отметила директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.

В этом году охват детей дополнительным образованием планируется увеличить до 85 процентов. Всего в стране функционирует 1625 внешкольных организаций и предлагается 380 видов кружков по разным направлениям: научно-техническое, музыкальное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, социально педагогическое и другие.