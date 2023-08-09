11 медколледжей не прошли госаттестацию в Казахстане

Минздрав провёл государственную аттестацию 91 медицинского колледжа страны. 11 учебных заведений не соответствовали качеству медобразования и не прошли процедуру, передаёт BaigeNews.kz.

"Аттестация выявила ряд проблем в сфере технического и профессионального образования в области здравоохранения, касательно учебных рабочих программ, обучения базовым профессиональным модулям, требований государственного общеобязательного стандарта образования, кадровому потенциалу, организации учебно-воспитательной работы", - сообщили в Минздраве.

Выявленные нарушения стандартов организации технического и профессионального образования должны быть устранены в срок не более года.

Какие именно учебные заведения не соответствовали стандартам, в ведомстве не уточнили.