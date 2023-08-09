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11 медколледжей не прошли госаттестацию в Казахстане

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pxhere.com Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: pxhere.com

Минздрав провёл государственную аттестацию 91 медицинского колледжа страны. 11 учебных заведений не соответствовали качеству медобразования и не прошли процедуру, передаёт BaigeNews.kz

"Аттестация выявила ряд проблем в сфере технического и профессионального образования в области здравоохранения, касательно учебных рабочих программ, обучения базовым профессиональным модулям, требований государственного общеобязательного стандарта образования, кадровому потенциалу, организации учебно-воспитательной работы", - сообщили в Минздраве. 

Выявленные нарушения стандартов организации технического и профессионального образования должны быть устранены в срок не более года.

Какие именно учебные заведения не соответствовали стандартам, в ведомстве не уточнили. 

"В случае выявления нарушений при повторной аттестации Министерство здравоохранения РК направит в Министерство просвещения РК перечень медицинских колледжей, не прошедших аттестацию для включения в план контроля с посещением организации образования в области здравоохранения или отзыва лицензии на образовательную деятельность", - говорится в сообщении.

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